Vito Amato, interprete di Mimmo nella serie di Rai 1, ha parlato del suo desiderio di lasciare un segno attraverso il suo lavoro. Ha raccontato del rapporto con il nonno e delle sue paure legate alla possibilità di restare intrappolato in un ruolo. L’attore ha condiviso anche alcuni dettagli sulla sua esperienza sul set e sui progetti futuri. La sua testimonianza si inserisce nel contesto di una carriera ancora in evoluzione.

A ventiquattro anni si è ancora in quell’età sospesa in cui si cerca di capire chi si è, mentre il mondo prova già a dirti chi dovresti diventare. È un tempo fragile, pieno di entusiasmo e di paura, di slanci improvvisi e insicurezze che si infilano dappertutto. Vito Amato attraversa questo tempo con una consapevolezza rara. In quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Vito Amato parla del suo lavoro, ma in realtà parla continuamente di sé. Del bisogno di sentirsi all’altezza, della paura di essere giudicato, dell’ossessione di dover lavorare sempre di più per meritarsi un posto. Non c’è niente di costruito nelle sue parole. C’è un ragazzo che riflette molto, forse troppo, che ammette di avere una testa che viaggia continuamente e che sta cercando, giorno dopo giorno, di imparare a spegnerla.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Vito Amato, l'attore che interpreta Mimmo nel Paradiso delle Signore: “Sogno di lasciare qualcosa di bello”

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