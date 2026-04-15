Visite mediche e prenotazione unica | la Regione boccia una mozione del Pd niente obbligo entro giugno

Il consiglio regionale della Lombardia ha respinto una mozione proposta dal Partito democratico che chiedeva alle strutture sanitarie private accreditate con il servizio sanitario regionale di aderire al centro unico di prenotazione entro il 30 giugno 2026. La proposta non è stata approvata e non vi sarà quindi un obbligo di adesione entro quella data. La decisione è stata comunicata durante una seduta del consiglio regionale.

Respinta dal consiglio regionale della Lombardia una mozione del Partito democratico sull'obbligo di adesione al centro unico di prenotazione da parte delle strutture sanitarie private accreditate con il servizio sanitario regionale entro il 30 giugno 2026. La mozione è stata presentata da Carlo.🔗 Leggi su Milanotoday.it Visite mediche senza prenotazione, inaugurata la nuova casa della comunitàÈ stata inaugurata oggi a Rivarolo la casa della comunità Celesia, in via Cambiaso 62 C, un nuovo presidio medico che punta a diventare un... Una famiglia su 4 rinuncia a visite mediche e farmaci, le spese mediche sono troppo alteIl finanziamento pubblico per la sanità italiana ha raggiunto quota 139,4 miliardi di euro, ma questo non si traduce in una minore pressione...