Virtus ultimo tango a Belgrado Senza Morgan ma con Dos Santos

La Virtus si prepara a giocare domani sera a Belgrado contro il Maccabi Tel Aviv, nell’ultima partita della stagione regolare di Eurolega. La squadra ha recentemente interrotto una serie di sconfitte consecutive e ha conquistato nuovamente il primo posto in campionato. La formazione scenderà in campo senza Morgan, ma con Dos Santos in distinta. L’incontro si svolgerà alla Alexandar Nikolic Hall.

Chiusa la serie di sconfitte consecutive e riacciuffato il primo posto in campionato, la Virtus si appresta a scendere in campo, domani sera alla Alexandar Nikolic Hall di Belgrado per il confronto che chiude la stagione regolare di Eurolega affrontando il Maccabi Tel Aviv. Proprio ieri il board della competizione, svoltosi ieri pomeriggio ha ufficializzato la formula, confermata, della prossima stagione di Eurolega. Il consiglio della competizione europea più importante per club non cambia. Confermato il format che, anche per la stagione 2026-27, prevede la formula del girone unico con 20 squadre iscritte, con partite di andata e ritorno e 38 giornate di stagione regolare.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Virtus, ultimo tango a Belgrado. Senza Morgan, ma con Dos Santos Domani cantù. Il play Dos Santos già a lavoro. E Morgan recuperaYago Dos Santos (nella foto Ciamillo), sbarcato in città venerdì, lavora già con i compagni. Leggi anche: La Virtus si affida a Dos Santos