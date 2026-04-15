La squadra di atletica leggera della Virtus Lucca ha aperto con successo la stagione outdoor 2026, ottenendo risultati di rilievo nelle competizioni di Monsummano e Fucecchio. Le prestazioni dei loro atleti si sono dimostrate di livello, contribuendo a un avvio promettente per l’annata. Entrambe le gare hanno visto la partecipazione di numerosi atleti della squadra, che hanno mostrato buone performance nelle rispettive discipline.

L’atletica leggera della Virtus Lucca ha segnato un inizio di stagione outdoor 2026 estremamente positivo, con prestazioni di rilievo registrate sia nel meeting di Monsummano che nella competizione di Fucecchio. I giovani atleti biancocelesti hanno dimostrato una crescita tecnica significativa, raccogliendo titoli regionali e piazzamenti sul podio in diverse specialità, dalle velocità ai lanci. Il dominio dei giovani talenti tra Monsummano e Fucecchio. Le prime luci della stagione si sono accese sul prato di Fucecchio, dove Leonardo Santangelo ha conquistato il titolo di campione toscano nella specialità della corsa 30 minuti per la categoria allievi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Virtus Lucca trionfa tra Monsummano e Fucecchio: esplode il talento

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