Violenza e raid vandalici presidio della polizia nel centro città

Dopo una serie di atti vandalici compiuti da gruppi di giovani nel centro di Nocera Inferiore, le forze di polizia hanno deciso di mantenere un presidio fisso in piazza Diaz e nelle aree circostanti. La presenza delle forze dell’ordine si protrae negli ultimi giorni, in risposta agli episodi di violenza e danneggiamenti che si sono verificati nel cuore cittadino. La misura mira a garantire maggiore sicurezza e controllo nel centro urbano.

Sicurezza a Nocera Inferiore, dopo gli episodi che hanno riguardato una serie di azioni vandaliche commesse da gruppi di giovani, le forze dell'ordine hanno attuato un presidio fisso in piazza Diaz e nel centro città, negli ultimi giorni.I controlliRisulta infatti in azione un controllo.🔗 Leggi su Salernotoday.it "Maxi rissa in Pilotta e raid vandalici in centro: Parma lasciata senza controllo"“Un altro sabato notte di violenza estrema nel cuore di Parma - si legge in una nota di Sos Parma. Novara, controlli del venerdì sera della polizia in centro cittàNella serata di ieri, venerdì 13 febbraio è stato effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, in collaborazione con la polizia...