A Ravenna, un uomo di 26 anni di origini senegalesi è stato arrestato per atti persecutori dopo aver raggiunto la vittima nonostante il divieto di avvicinamento. L’arresto è stato possibile grazie al monitoraggio tramite il braccialetto elettronico, che ha segnalato il suo spostamento verso la persona coinvolta. L’episodio si è verificato nel territorio cittadino e rientra nelle misure restrittive previste per i casi di stalking.

Un cittadino senegalese di 26 anni è stato arrestato a Ravenna per aver violato il divieto di avvicinamento, misura cautelare a cui era sottoposto per il reato di atti persecutori. L’uomo, regolare sul territorio nazionale, è stato individuato grazie al braccialetto elettronico che ne monitorava gli spostamenti. L’arresto è avvenuto nel primo pomeriggio del 14 aprile 2026, mentre la vittima si trovava in zona Darsena per commemorare un conoscente recentemente deceduto. Un arresto per atti persecutori a Ravenna L'intervento degli agenti e il controllo Le decisioni dell’Autorità Giudiziaria Un arresto per atti persecutori a Ravenna Stando...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Viola di divieto di avvicinamento e raggiunge la vittima a Ravenna, 26enne arrestato per atti persecutori

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