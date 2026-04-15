Vintage Market a Piazza Scammacca

Da cataniatoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’arrivo delle giornate più calde, Piazza Scammacca ospita il tradizionale Vintage Market, un appuntamento molto atteso dagli appassionati di oggetti e abbigliamento d’epoca. L’evento si svolge all’aperto, attirando numerosi visitatori che cercano pezzi unici e occasioni tra bancarelle di diversi espositori. La manifestazione si ripete ogni anno, offrendo uno spazio dedicato alla vendita di articoli vintage e di seconda mano, creando un’atmosfera vivace e colorata.

Finalmente le belle giornate sono iniziate e a Piazza Scammacca allora ecco arrivare con uno degli eventi preferiti: il Vintage market. Un appuntamento da trascorrere all'aperto nel nostro giardino urbano all'insegna della moda di epoche differenti. Gli stand di capi second hand, handmade e.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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