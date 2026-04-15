Vintage Market a Piazza Scammacca

Con l’arrivo delle giornate più calde, Piazza Scammacca ospita il tradizionale Vintage Market, un appuntamento molto atteso dagli appassionati di oggetti e abbigliamento d’epoca. L’evento si svolge all’aperto, attirando numerosi visitatori che cercano pezzi unici e occasioni tra bancarelle di diversi espositori. La manifestazione si ripete ogni anno, offrendo uno spazio dedicato alla vendita di articoli vintage e di seconda mano, creando un’atmosfera vivace e colorata.

Finalmente le belle giornate sono iniziate e a Piazza Scammacca allora ecco arrivare con uno degli eventi preferiti: il Vintage market. Un appuntamento da trascorrere all'aperto nel nostro giardino urbano all'insegna della moda di epoche differenti. Gli stand di capi second hand, handmade e.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Il Vintage Market al San Paolo District; Timeless vintage market; Vintage Market Bari 2026: in Fiera del Levante il più grande mercato vintage del Sud Italia; Brescia: Timeless Vintage Market. Roma, il Vintage market dopo i 60mila visitatori di Natale torna all'ex deposito Atac di piazza Ragusa il 25 e il 26 febbraioRitorna a grande richiesta il prossimo sabato e domenica all'ex deposito Atac di piazza Ragusa il Vintage Market che a Natale ha superato ogni rosea aspettativa con 60.000 presenze, attirati dai 500 ... ilmessaggero.it Un luogo simbolo dell’industria varesina che torna a vivere tra vintage, creatività e riuso Domenica 19 aprile l’ex sede Ignis di Comerio ospita il Vintage Market di Creanza: oltre 50 espositori, swap party, shopping guidato ed eventi tra moda sostenibile e - facebook.com facebook Vogue Vintage Market torna per una seconda edizione alle Officine LùBar di Milano, il 25 aprile, rinnovando così la volontà di sostenere le donne vittime di violenza domestica. Qui, il racconto di alcune di loro, tra tutte le voci che abbiamo sostenuto nel 2025 x.com