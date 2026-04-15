Vinitaly Puglia protagonista a Verona | Consolidata l' immagine internazionale della regione

Si è appena conclusa a Verona la 58esima edizione di Vinitaly, con la regione Puglia protagonista nello stand del Padiglione 11. La partecipazione della regione ha raggiunto un record di espositori, evidenziando l’affluenza di visitatori e operatori del settore. La presenza della Puglia si è consolidata come una delle principali rappresentanze del settore vinicolo nel contesto internazionale dell’evento.

Si è conclusa oggi a Verona la 58esima edizione di Vinitaly, la Puglia che archivia la trasferta nel Padiglione 11 con una partecipazione record: 2.500 degustazioni effettuate nell’area Enoteca e oltre 300 buyer internazionali accolti. La delegazione, composta da 103 cantine, ha presentato.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Calabria protagonista: Vinitaly invade le vie di VeronaIl ritorno di Vinitaly and The City segna un nuovo capitolo nella promozione del vino italiano, con la Calabria che assume un ruolo centrale nel... Leggi anche: Vinitaly, Giuli: "La grande arte medicea protagonista oggi a Verona" Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La Puglia del vino apre il Vinitaly, Decaro: La nostra regione non è più una sorpresa; Vinitaly, Puglia protagonista con 103 cantine; La Puglia protagonista al Vinitaly 2026 con 103 aziende vitivinicole; Puglia, un’altra dimensione del gusto: apertura da protagonista al Vinitaly 2026. Vinitaly 2026, Verona capitale del vino: 4.000 aziende, vini senza alcol e la Puglia protagonista con 103 cantineVinitaly 2026 a Verona: 4.000 aziende, debutto dei vini NoLo, Puglia con 103 cantine, enoturismo e spirits. Tutte le novità della 58ª edizione. lifestyleblog.it Puglia, un’altra dimensione del gusto: apertura da protagonista al Vinitaly 2026Ha preso il via domenica 12 aprile la partecipazione della Puglia alla 58ª edizione di Vinitaly, la più importante manifestazione internazionale dedicata al vino e ai distillati. Una giornata inaugura ... ilikepuglia.it Il leader della Lega al Vinitaly apre alla corsa del “bulldog” verso Palazzo Moroni. Lui: «Non posso che essere soddisfatto» facebook #Vinitaly, @masgiansanti ( @Confagricoltura): Export strategico, nuovi mercati e ricerca scientifica per affrontare le sfide globali x.com