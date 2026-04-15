Durante il Vinitaly di Verona, alcuni agricoltori sono rimasti feriti durante le manifestazioni. La presenza di rappresentanti governativi, tra cui i leader di partito, ha attirato l’attenzione sulla differenza tra le dichiarazioni ufficiali e le condizioni sul campo. La manifestazione ha visto anche tensioni tra gli operatori del settore e le forze dell’ordine, riflettendo le difficoltà vissute dagli agricoltori nel contesto attuale.

A Verona, durante il consesso internazionale del settore vitivinicolo, la presenza di Meloni e Salvini ha messo in luce un profondo divario tra l’entusiasmo istituzionale e la realtà operativa degli agricoltori. Mentre i vertici del governo visitavano gli stand, molti produttori hanno espresso un forte senso di abbandono riguardo alla gestione delle tensioni geopolitiche e dei costi energetici. Il contrasto tra le celebrazioni ufficiali e la voce del comparto agricolo. Le immagini trasmesse dai canali di Palazzo Chigi mostrano Meloni accolta da festeggiamenti e acclamazioni mentre percorre i corridoi della fiera. Tuttavia, a pochi passi dal seguito ministeriale, il clima cambia drasticamente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vinitaly: agricoltori feriti, il governo non basta più

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