Nel settore delle auto sportive, l’azienda ha annunciato piani di ampliamento della propria gamma con circa quattro nuovi modelli all’anno dal 2026 al 2030. La strategia prevede la presenza di motori a combustione interna, ibridi e completamente elettrici, con l’obiettivo di mantenere l’esclusività del marchio attraverso una diversificazione orizzontale della produzione. Questi sviluppi si inseriscono in un contesto di trasformazione del mercato automobilistico.

"Nel segmento delle auto sportive, continueremo a tutelare l'esclusività attraverso la diversificazione orizzontale della gamma, con una media di quattro nuovi modelli all'anno tra il 2026 e il 2030, che comprenderanno motori a combustione interna, ibridi ed elettrici". Lo ha detto l'amministratore delegato di Ferrari, Benedetto Vigna, durante l'assemblea degli azionisti ad Amsterdam. Vigna ha ricordato che la società è concentrata sull'introduzione completa della Ferrari Luce nell gamma. "Questo modello apre un nuovo capitolo nella nostra storia ed è, ancora una volta, una dichiarazione di ciò che una Ferrari può essere, pur rimanendo profondamente radicata nell'identità e nei valori del marchio" ha spiegato.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vigna, avanti diversificazione Ferrari anche con ibride ed elettriche

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