Viaggi | Teorema Vacanze vola con il +18% e blocca i prezzi

Nel settore dei viaggi, Teorema Vacanze ha registrato un aumento del 18% nel fatturato del 2026, dopo un incremento del 55% nell’anno precedente. La compagnia ha anche deciso di bloccare i prezzi, offrendo tariffe stabili ai clienti. Questi dati indicano una crescita continua nel settore, con un andamento positivo anche nel primo semestre del 2026.

Il settore dei viaggi mostra una resilienza inaspettata con Teorema Vacanze che registra un incremento del fatturato del 18% nel 2026, consolidando un percorso di crescita iniziato con il balzo del 55% registrato nel corso del 2025. Nonostante le tensioni geopolitiche che colpiscono l’area del Golfo, l’operatore ha saputo mantenere la rotta grazie a una strategia diversificata e a una gestione oculata dei costi operativi nei primi due mesi dell’anno. La strategia della stabilità: blindare i prezzi per tutelare il consumatore. In un mercato turistico spesso scosso dalle oscillazioni dei costi energetici, la decisione presa dalla leadership di Volonline Group punta alla protezione della trasparenza commerciale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Vacanze di Pasqua, la guerra cambia i piani: “Prezzi e limitazioni, adesso è più difficile organizzare viaggi”Ascoli, 14 marzo 2026 – La guerra e l’instabilità internazionale stanno iniziando a pesare anche sulle scelte di viaggio degli ascolani.

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