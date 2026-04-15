Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2026 ore 12 | 25

Alle 12:25 del 15 aprile 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. La rete stradale presenta alcune variazioni nel traffico, con indicazioni su eventuali disagi o chiusure temporanee. La comunicazione si rivolge agli automobilisti e utenti della strada, offrendo informazioni in tempo reale per facilitare gli spostamenti nella regione.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio informazioni con il traffico in tempo reale situazione normalizzata sulle maggiori consolari in uscita dalla città e sulle carreggiate del grande raccordo anulare ad eccezione di code nelle due carreggiate sullo svincolo con la via Pontina mentre ci sono sulla via Laurentina a causa di un incidente all'altezza della rotonda con via di Castel di Leva poi traffico rallentato sulla via Ardeatina dal raccordo fino al Divino Amore in direzione di quest'ultimo infine il trasporto ferroviario per consentire i lavori all'infrastruttura.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2026 ore 12:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 15:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare a causa di un... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 12:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la strada regionale... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulle consolari in entrata nella capitale con ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com La situazione del traffico e della viabilità sulle strade dell'Emilia-Romagna alle 7:50 di oggi (mercoledì 15 aprile) nel collegamento in diretta di Antonietta Di Vizia di Rai Mobilità a Buongiorno Regione - facebook.com facebook "#Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede" - Results on X | Live Posts & Updates x.com