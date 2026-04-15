Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2026 ore 11 | 25

Alle 11:25 del 15 aprile 2026, il servizio Astral Infomobilità ha aggiornato lo stato della viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione fornisce informazioni sulla circolazione stradale, segnalando eventuali congestioni, incidenti o interventi in corso sulla rete stradale regionale. L’aggiornamento viene diffuso regolarmente per tenere informati gli automobilisti e i pendolari sulle condizioni del traffico.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio informazioni con il traffico in tempo reale più grande raccordo anulare in interna si sta in coda tra le uscite casi linea Pierre l'altezza con la Roma Fiumicino fin esterna sempre coda altezza Trionfale è in complanare per l'uscita con la Roma Fiumicino è più avanti col vincolo con la Roma Teramo poi chiuso il nodo per incidente sul tratto Urbano della Roma Teramo che provoca lunghi incolonnamenti a partire da Tor Cervara per i veicoli che provengono dal Grande Raccordo Anulare rimangono tra della Flaminia dal raccordo e la Salaria altezza aeroporto dell'Urbe tutto verso il centro è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la sala più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2026 ore 11:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2026 ore 15:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura segnaliamo... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 11:25Astral infomobilità salute e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la A1 Roma Napoli primo... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulle consolari in entrata nella capitale con ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com La situazione del traffico e della viabilità sulle strade dell'Emilia-Romagna alle 7:50 di oggi (mercoledì 15 aprile) nel collegamento in diretta di Antonietta Di Vizia di Rai Mobilità a Buongiorno Regione - facebook.com facebook "#Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede" - Results on X | Live Posts & Updates x.com