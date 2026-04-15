Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2026 ore 09 | 40

Alle ore 09:40 del 15 aprile 2026, Astral infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. L'aggiornamento fornisce dettagli sulle condizioni delle strade e sui possibili disagi in atto. La comunicazione viene trasmessa attraverso i canali ufficiali dell’ente, con l’obiettivo di informare gli utenti sulle situazioni attuali e eventuali variazioni alla normale circolazione.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità aggiornamento con il traffico in tempo reale servizio della regione Lazio situazione rimane complicata nelle due carreggiate del viadotto della Magliana siamo all'altezza di via Isacco Newton per incidente incolonnamento in direzione del raccordo per traffico intenso dal l'ANSA del Tevere in direzione del centro passiamo Sulle carreggiate del grande raccordo anulare in interna si sta in coda tra le uscite Casilina Appia all'altezza della Roma Fiumicino in esterna code altezza trionfale in complanare per l'uscita con la Roma Fiumicino quando incolonnamenti allo.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2026 ore 09:40 Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 09:40Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da Pontina rimosso il... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 09:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio al momento non si segnalano... Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio si intensifica il traffico sulle strade ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com La situazione del traffico e della viabilità sulle strade dell'Emilia-Romagna alle 7:50 di oggi (mercoledì 15 aprile) nel collegamento in diretta di Antonietta Di Vizia di Rai Mobilità a Buongiorno Regione - facebook.com facebook "#Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede" - Results on X | Live Posts & Updates x.com