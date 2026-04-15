Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2026 ore 07 | 25

Alle prime ore del 15 aprile 2026, la rete stradale di Roma e della regione Lazio presenta alcune variazioni nella viabilità segnalate da Astral Infomobilità. La redazione ha diffuso aggiornamenti sui flussi di traffico e eventuali disagi lungo le principali arterie, fornendo informazioni utili ai cittadini che si spostano nella zona in questa fascia mattutina.

Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulle consolari in entrata nella capitale con rallentamenti e code che interessano La Flaminia Cassia dal raccordo anulare altre code presenti sulla Salaria dall' aeroporto dell'Urbe a via dei Prati Fiscali poi quote sul tratto Urbano della Roma Teramo da Tor Cervara fino al bivio per la tangenziale tutta in direzione del centro sul tratto extraurbano della via Flaminia si rallenta per lavori all'altezza delle Rughe Verso il raccordo sullo stesso raccordo anulare in interna si sta in coda all'uscita e Casilina Appia mentre in esterna coda.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2026 ore 07:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 15:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Iniziamo dalla A1 roma-napoli per... Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio prime code per traffico intenso su tratto Urbano...