Via libera ai lavori di riqualificazione | più sicurezza e spazio per pedoni e ciclisti

Sono stati approvati i lavori di riqualificazione di un'area situata vicino all’incrocio tra piazza del Popolo e le vie Dante Alighieri, Giosuè Carducci e Fiorini. Questi interventi si aggiungono alle opere di riqualificazione delle piazze centrali, finanziate con risorse provenienti dal PNRR. L’obiettivo è migliorare la sicurezza e aumentare gli spazi dedicati ai pedoni e alle biciclette nella zona.

A complemento degli interventi sulle piazze centrali copparesi, finanziati con risorse Pnrr, è prevista anche la riqualificazione dell’area a ridosso dell’incrocio tra piazza del Popolo e le vie Dante Alighieri, Giosuè Carducci e Fiorini. Nella giornata di martedì 14, infatti, la giunta guidata.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Più sicurezza per pedoni e ciclisti: fermata senza barriere e nuovo marciapiede Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Barriere architettoniche. Via libera ai lavori di abbattimento; Via libera ai lavori di riqualificazione: più sicurezza e spazio per pedoni e ciclisti; F1 | GP Monza: via libera ai lavori in autodromo; Mura Aragonesi, via libera ai lavori di riqualificazione della Ringhiera. Le foto. Sede della VII Circoscrizione a Spartà: via libera ai lavori di adeguamento nell’ex scuolaLa nuova VII Circoscrizione ha ora un orizzonte concreto per la sua sede istituzionale. E’ partito l’iter tecnico per l’adeguamento dell’edificio individuato come casa dei villaggi della zona nord: ... tempostretto.it Monza, via libera del Comune ai lavori in Autodromo: la soddisfazione del Presidente RedaelliCon queste parole il Presidente dell’ Autodromo Nazionale Monza, Giuseppe Redaelli, commenta il via libera del Consiglio comunale di Monza alle delibere sui lavori di ammodernamento delle strutture ... monza-news.it Bonus nuovi nati 2026, via libera alle domande ...Continua - facebook.com facebook Primo via libera politico del Pe ad alzare la posta sul futuro Bilancio Ue: la commissione Budget ha approvato la relazione intermedia, che fissa le condizioni dell'Eurocamera per il negoziato sul Quadro finanziario pluriennale. Nel testo negoziato si chiede un x.com