Valentina Corino alla presidenza dell’Organismo di Vigilanza di TotalEnergies EP Italia

Valentina Corino, partner di uno studio legale, è stata nominata presidente dell’Organismo di Vigilanza di TotalEnergies EP Italia Spa. La nomina è stata comunicata recentemente e rappresenta un passo importante nell’ambito della società. Corino guiderà l’organo di controllo incaricato di vigilare sull’applicazione delle norme e delle procedure interne dell’azienda. La decisione riguarda una figura con esperienza nel settore legale e della compliance aziendale.

Valentina Corino, partner di Gebbia Bortolotto Penalisti Associati, è nominata presidente dell’Organismo di Vigilanza di TotalEnergies EP Italia Spa. Questo incarico si aggiunge alla sua conferma nello stesso ruolo presso Buzzi Unicem Srl e Unical Spa, consolidando un percorso professionale di rilievo nell’ambito della compliance. Avvocato con una solida esperienza nel diritto penale d’impresa, Corino supporta società italiane e gruppi multinazionali nella gestione dei rischi penali e nell’implementazione di modelli di compliance, con particolare attenzione ai temi della sicurezza sul lavoro, della tutela ambientale e della responsabilità amministrativa degli enti.🔗 Leggi su Ildenaro.it Liberty Lines rafforza l’Organismo di Vigilanza: nuove nomine ai vertici del presidio di legalitàIngresso del magistrato Carlo Visconti alla presidenza e del dirigente della Polizia Antonio Borrelli nell’OdV, con potenziamento dei controlli... Rivera si candida alla presidenza FIGC: «Sono pronto, ho già un programma ben preciso! Eliminazione dell’Italia? Bisogna dire una cosa con sincerità»Adzic, brillante in Nazionale ma ai margini alla Juventus: il punto sul suo momento e sul futuro estivo – VIDEO di Marco Baridon Nico Paz Arsenal:... Argomenti più discussi: Valentina Corino nominata Presidente dell’Organismo di Vigilanza di TotalEnergies EP Italia S.p.A., confermata in Buzzi Unicem S.r.l. e Unical S.p.A.; TotalEnergies EP Italia S.p.A. affida a Valentina Corino la Presidenza dell’Organismo di Vigilanza; Corino presidente OdV di TotalEnergies Italia; #brevi poltrone del 14 aprile. Valentina Corino nominata presidente dell’Organismo di vigilanza di TotalEnergies ItaliaLa nomina a presidente di Valentina Corino, partner Gebbia Bortolotto Penalisti Associati, si affianca alla conferma in BuzziUnicem e Unical ... toplegal.it