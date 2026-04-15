Le forze armate statunitensi hanno condotto un intervento contro un'imbarcazione ritenuta coinvolta nel trasporto di droga nell'Oceano Pacifico orientale. Durante l'operazione sono state uccise quattro persone, senza ulteriori dettagli sul numero totale dei presenti o sulle circostanze dell'attacco. La notizia arriva dopo altri interventi simili contro imbarcazioni sospettate di traffico illecito in quella regione.

Le forze armate statunitensi hanno lanciato un attacco contro un’altra imbarcazione accusata di trasportare droga nell’Oceano Pacifico orientale, uccidendo quattro persone. Si tratta del quarto attacco di questo tipo annunciato negli ultimi giorni. Un video diffuso dal Comando Meridionale degli Stati Uniti mostra un’imbarcazione che galleggia sull’acqua prima di essere colpita da un proiettile ed esplodere. In precedenza, le forze armate avevano annunciato di aver colpito due imbarcazioni sabato 11 aprile e una terza lunedì 13. L’operazione è l’ultima di una serie di attacchi contro imbarcazioni che, secondo l’amministrazione Trump, trafficavano droga nelle acque latinoamericane.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, nuovo attacco a presunto traghetto di narcotrafficanti: 4 morti

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