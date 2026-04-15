In Nebraska, una donna ha ferito un bambino con un coltello fuori da un supermercato, dopo averlo preso da un'altra donna all’interno del negozio. La polizia è intervenuta sul posto e, durante l’intervento, ha sparato e ucciso la donna. L’episodio si è verificato nelle vicinanze di Omaha, generando attenzione sulle modalità di intervento delle forze dell’ordine in situazioni di emergenza.

La polizia di Omaha, nello Stato americano del Nebraska, ha ucciso a colpi d’arma da fuoco una donna che, secondo le autorità, aveva ferito un bambino con un coltello fuori da un Walmart, dopo averlo sottratto a un’altra donna all’interno del negozio. La sospettata si è avvicinata a una cliente e a un bambino di 3 anni, poi ha mostrato un grosso coltello che aveva rubato dal negozio e “si è impossessata del bambino, di fatto sequestrandolo “, ha dichiarato il vicecapo della polizia Scott Gray. La sospettata ha intimato alla donna di mettersi davanti a un carrello della spesa, e lei l’ha seguita con il bambino sotto la minaccia del coltello, ha aggiunto Gray.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, donna ferisce bambino con coltello: uccisa dalla polizia

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