Urgnano casa comunale occupata | il Comune dice NO all’archiviazione

A Urgnano, un appartamento di proprietà comunale è stato occupato senza autorizzazione da una persona non residente. Il Comune ha deciso di opporsi alla richiesta di archiviazione del procedimento presentata dalle autorità competenti. La situazione è stata segnalata alle forze dell'ordine e l’amministrazione ha confermato di voler continuare le indagini per far valere i propri diritti sulla proprietà.

Un appartamento di proprietà del Comune di Urgnano è stato occupato abusivamente da una persona non residente, scatenando una risposta ferma da parte dell’amministrazione locale che ha deciso di contrastare la richiesta di archiviazione del procedimento. L’episodio è emerso grazie all’attenzione dei vicini, che hanno notato movimenti insoliti e luci accese in un immobile che risultava essere stato liberato da poco e in attesa di una nuova assegnazione. La vicenda ha preso il via quando le segnalazioni dei residenti dello stabile hanno spinto le forze dell’ordine a effettuare controlli mirati. Le verifiche sul posto hanno confermato la presenza dell’occupante nell’alloggio comunale, portando l’ente alla presentazione di una denuncia per occupazione abusiva.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Urgnano, casa comunale occupata: il Comune dice NO all’archiviazione Leggi anche: Urgnano, alloggio occupato abusivamente, il Comune si oppone all’archiviazione: “Giusto perseguire chi danneggia il patrimonio comunale” Napoli, occupata sala del Consiglio comunale: protesta disoccupatiStriscione esposto dal balcone del Consiglio comunale di Napoli: “Avvio immediato per la platea dei 1200 idonei”.