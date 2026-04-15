Uomo si sente male in mezzo alla piazza | soccorso e portato in ospedale

Un uomo di mezz’età si è sentito male questa mattina intorno alle 9 in piazza a Calcinato. I passanti hanno chiamato i soccorsi, che sono arrivati sul posto e hanno prestato le prime cure all’uomo. Successivamente, è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. Non ci sono state altre persone coinvolte nell’episodio.

Intervento dei sanitari a Calcinato per un anziano colpito da un malore improvviso. L’episodio si è verificato intorno alle 9.10 della mattinata di oggi, mercoledì 15 aprile, in piazza Repubblica, dove un uomo di 75 anni si è sentito male mentre si trovava nei pressi del Bar Mattone, sotto gli.🔗 Leggi su Bresciatoday.it I Malavoglia di Giovanni Verga | Audiolibro Completo - Parte 2 di 2 Notizie correlate Jesi, studente si sente male durante la festa dei 100 giorni alla maturità: soccorso ai giardini pubblici e trasferito in ospedale dopo il collasso davanti ai compagniUn malore improvviso ha segnato ieri mattina a Jesi la festa dei 100 giorni all’esame di maturità. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Uomo si sente male in mezzo alla piazza: soccorso e portato in ospedale - BresciaToday; Si sente male e si scontra frontalmente con un’auto: grave un uomo di 54 anni; Si sente male mentre fa la spesa: tragedia in un supermercato nell’Agrigentino; Choc alla Fincantieri, operaio si sente male e va in arresto cardiaco: rianimato sul posto, poi la corsa a Torrette. 84ENNE SI SENTE MALE A TACENO: ELITRASPORTATO IN ‘CODICE ROSSO’TACENO – Allarme poco prima delle 15 di oggi a Taceno, in una zona impervia del territorio comunale. Un uomo di 84 anni, per cause ancora ignote, si sarebbe sentito male. La centrale Soreu dei Laghi h ... valsassinanews.com Nembro, si sente male in piazza Libertà. Soccorso da un podista e dal fornaio: muore 69enneIl dramma poco prima delle 7 di sabato 11 aprile in piazza Libertà. L’allarme lanciato da un podista di passaggio. I tentativi di rianimarlo con il defibrillatore per un’ora circa. Lutto in paese per ... ecodibergamo.it LANCIA LA MOGLIE DAL BALCONE E POI SI TOGLIE VITA Tragedia a Bisceglie, in provincia di Bari, dove un uomo ha ucciso la moglie facendola cadere dal balcone e poi si è tolto la vita lanciandosi a sua volta nel vuoto. Entrambi sono morti nell’i - facebook.com facebook Francesco Gaetano Caltagirone, l'uomo che voleva tanto. Troppo x.com