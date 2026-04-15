Unifil | Israele ostacola rifornimenti di carburante e viveri

Le forze israeliane hanno impedito in diverse occasioni il passaggio di rifornimenti di carburante e viveri destinati ai peacekeeper e al personale che li supporta. Sono stati segnalati blocchi stradali e revoche di autorizzazioni già concesse, creando ostacoli alle operazioni di assistenza e alla distribuzione di beni essenziali nella zona. Questi provvedimenti hanno interessato direttamente le attività di supporto internazionale nella regione.

ROMA, 15 APR – Blocchi stradali o revoca di autorizzazioni già concesse hanno interessato i peacekeeper e il personale essenziale che li supporta. Tali azioni dell’Idf destano preoccupazione per la consegna tempestiva di forniture critiche – inclusi cibo, carburante e acqua – alle posizioni dell’Unifil, in particolare lungo la blue line. Sebbene finora queste difficoltà siano state gestite, il protrarsi delle limitazioni alla libertà di movimento rischia di compromettere il sostegno alle operazioni, inclusa la capacità dei peacekeeper di svolgere il mandato di segnalazione delle violazioni della risoluzione 1701. Lo comunica Unifil. (ANSA) Libano, mezzo Unifil italiano colpito da attacchi israeliani.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Unifil: Israele ostacola rifornimenti di carburante e viveri Notizie correlate Unifil, Idf ostacola rifornimenti di carburante e viveri per le basi OnuBlocchi stradali o revoca di autorizzazioni già concesse hanno interessato i peacekeeper e il personale essenziale che li supporta. "Carburante esaurito": rifornimenti a singhiozzo in alcuni distributori di Parma e provinciaA Parma e provincia iniziano ad apparire i primi cartelli con la scritta ‘carburante esaurito’, in particolare per quanto riguarda il gasolio. Contenuti utili per approfondire Cinque morti nei raid israeliani in Libano. Unifil: 'Idf ostacola rifornimenti di carburante e viveri per le basi Onu'L'appello di 20 Paesi: 'Fermare le violenze'. L'attacco dello Stato ebraico mella città di Ansariyah. Esercito israeliano: 'Oltre 30 razzi di Hezbollah' (ANSA) ... ansa.it Unifil, Idf ostacola rifornimenti di carburante e viveri per le basi Onu(ANSA) - ROMA, 15 APR - Blocchi stradali o revoca di autorizzazioni già concesse hanno interessato i peacekeeper e il personale essenziale che li supporta. Tali azioni dell'Idf destano preoccupazione ... tuttosport.com