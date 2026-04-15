Ungheria Magyar scorge Orbán sul balcone del palazzo presidenziale e lo saluta | È una scena da film

Dopo le elezioni, il leader dell’opposizione ha incontrato il presidente presso il Palazzo Sándor, dove hanno avviato le procedure per la formazione del nuovo governo. Nel frattempo, sul balcone del palazzo presidenziale, l’attuale primo ministro è stato avvistato da un esponente dell’opposizione, che lo ha salutato con un gesto e una battuta, definendo la scena come “da film”.

Dopo la vittoria elettorale, il leader dell’opposizione Péter Magyar ha incontrato il presidente Tamás Sulyok al Palazzo Sándor per avviare il percorso di formazione del nuovo governo. Mentre si trovava su uno dei balconi dell’edificio, è andato in scena un curioso siparietto, con Magyar che ha scorto il primo ministro uscente Viktor Orbán su un altro balcone poco distante. Il neo premier ha quindi salutato il suo avversario nelle elezioni: “È una scena da film“. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ungheria, Magyar scorge Orbán sul balcone del palazzo presidenziale e lo saluta: "È una scena da film" Notizie correlate Leggi anche: "Ottimista sul risultato". Ungheria, Magyar in vantaggio su Orban Ungheria, Peter Magyar in vantaggio su Orban: lo spoglio in direttaIl leader dell’opposizione ungherese, Peter Magyar , corre verso il traguardo della maggioranza dei due terzi. Panoramica sull’argomento Cosa cambierà con Péter Magyar, che ha vinto le elezioni in Ungheria dopo 16 anni di governo OrbánDopo sedici anni di governo è arrivata una pesante sconfitta per Viktor Orbán alle elezioni legislative in Ungheria. Ora il paese tornerà a cooperare con l’Unione europea. lifegate.it Elezioni in Ungheria, Magyar vicino ai due terzi dei seggi. Orbán ammette la sconfitta: «Risultato doloroso ma chiaro»Urne aperte fino alle 19 e gli occhi del mondo addosso. Oggi l’Ungheria sceglie se puntare su Péter Magyar, che veniva dal sistema orbaniano e che dal 2024 ha scelto di sfidarlo rivoluzionando il pano ... editorialedomani.it