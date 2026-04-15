Una risata per aiutare | in scena la commedia dialettale Bel simpatic inteligènt… mò canàja

Domenica 19 aprile nuovo appuntamento con la solidarietà per il gruppo ex scout del Forlì 3 della parrocchia di S.Maria del Fiore. Nella sala polivalente della parrocchia di Coriano di Forlì (via Pacchioni 44A ), la compagnia Tpr Doppio Gioco di Faenza presenta la commedia in 3 atti “Bel.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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