Una porta sull’Europa per i neomaggiorenni

L’Informagiovani di Lucca ha avviato un progetto rivolto ai neomaggiorenni, offrendo loro l’opportunità di esplorare l’Europa attraverso programmi di mobilità internazionale. L’iniziativa mira a promuovere esperienze di studio, lavoro e volontariato all’estero, favorendo l’apprendimento di nuove lingue e confronti culturali. L’obiettivo è facilitare l’accesso dei giovani alle opportunità europee e approfondire la conoscenza del patrimonio culturale del continente.

LUCCA L’Informagiovani del Comune di Lucca apre le porte dell’Europa ai suoi giovani cittadini con un’iniziativa dedicata alla mobilità internazionale e alla scoperta del patrimonio culturale del continente. Domani, dalle 16 alle 19, i locali del Punto Digitale Facile in via delle Trombe ospiteranno il “Discover EU Day”, un evento informativo e operativo promosso dall’Informagiovani per far conoscere il celebre programma della Commissione Europea che mette a disposizione dei diciottenni migliaia di pass ferroviari rimborsati. L’iniziativa si rivolge specificamente ai ragazzi e alle ragazze nati tra il 1º luglio 2007 e il 30 giugno 2008 inclusi, offrendo loro l’opportunità di candidarsi per ottenere uno dei travel pass messi a bando in questa sessione.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una porta sull’Europa per i neomaggiorenni Leggi anche: Battesimo civico per i neomaggiorenni a Villa Santa Maria Leggi anche: Il ceo di Ryanair dà una lezione a Musk su quanto si sbaglia sull’Europa