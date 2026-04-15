Una Panda elettrica da 15.000 euro Made in Italy | il sogno del pandista green è realtà

Una Panda elettrica, realizzata attraverso un retrofit italiano, è arrivata sul mercato e costa circa 15.000 euro. L'auto, completamente legale e omologata, mantiene le caratteristiche della versione originale ma con un motore elettrico. La trasformazione riguarda la versione classica del modello, mantenendo le caratteristiche tecniche e di sicurezza previste dalla legge. Il progetto si rivolge a chi desidera una vettura a zero emissioni senza acquistare un nuovo veicolo.

Chi vuole guidare una Panda elettrica, oggi, può farlo recandosi in una concessionaria Fiat e spendendo circa 24 mila euro per acquistare una Grande Panda Elettrica in allestimento Pop. Ma quello che compra, lo sappiamo tutti, non è esattamente una Panda: è una Grande Panda, auto rispettabilissima e per molti versi più che sensata nel mercato attuale, ma ben diversa dalla Panda storica disegnata da Giorgetto Giugiaro per l'uscita del 1980. Chi vuole una Panda elettrica come quella che ha in garage il nonno, lo zio o il vicino di casa non può fare altro che scegliere un'alternativa all'acquisto: il retrofit, cioè la conversione in elettrico di un'auto con motore termico, secondo una rigida procedura legale necessaria ad ottenere una vettura omologata, 100% legale e che può circolare su strada.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Una Panda elettrica da 15.000 euro, Made in Italy: il sogno del pandista green è realtà Articoli sportivi, il 15% del made in Italy venduto negli Stati Uniti parte da quiForlì-Cesena è la seconda provincia italiana per volume di esportazioni di articoli sportivi verso gli Stati Uniti. “Finanza a servizio del Made in Italy”: a Napoli la terza edizione del convegno IPE in occasione della giornata di celebrazione del Made in ItalySi terrà il 15 aprile, presso l’Aula Magna dell’IPE in Via Pontano 36, il convegno “Finanza a servizio del Made in Italy”, terzo incontro del ciclo...