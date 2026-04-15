A Lucca sarà allestita una mostra dedicata alle opere di un noto illustratore. L’esposizione presenterà alcune delle sue illustrazioni tratte da classici della letteratura, evidenziando lo stile distintivo dell’artista. La mostra sarà visitabile nei prossimi giorni e rimarrà aperta per un periodo prestabilito. L’evento si svolge in un contesto culturale che coinvolge appassionati e studiosi dell’arte illustrativa.

A Lucca sarà presto presente una mostra speciale dedicata al talento di un grande artista, che con le sue illustrazioni, è riuscito a catturare l’essenza di grandi classici della letteratura. Tra realtà e fantasia, l’arte raffinata di Roberto Innocenti è protagonista di una grande mostra che inaugura realizzata in parallelo in due sedi espositive: al Castello dell’Acciaiolo e alla Biblioteca comunale di Scandicci. “ Dal sogno al segno. Le fiabe che ci guardano, le case che ci ricordano, la storia che ci guida ” inaugura il 18 aprile alle ore 15,30 (al Castello dell’Acciaiolo) alla presenza dell’artista e propone un viaggio nell’arte e nella carriera di uno dei più talentuosi illustratori italiani che si è affermato anche all’estero.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Una mostra dedicata all’arte di Roberto Innocenti sarà presente a Lucca

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