Una mattinata di plogging per pulire il centro città | come aderire

Una mattina di domenica 19 aprile è stata dedicata a un'attività di pulizia nel centro di Besana in Brianza, organizzata dal Comitato Alberi e dalla Pro Loco locale. L'iniziativa, che si svolge in anticipo rispetto alla Giornata della Terra del 22 aprile, prevede la partecipazione di volontari impegnati nel raccogliere rifiuti attraverso il metodo del plogging, combinando corsa e raccolta di immondizia.

Una mattina di plogging per pulire il centro cittadino di Besana in Brianza. È l’iniziativa lanciata – anticipando la Giornata della Terra del 22 - per la mattina di domenica 19 aprile il Comitato Alberi e e la Pro Loco Besana in Brianza.A partire dalle 9:30, i volontari dei due gruppi – e.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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