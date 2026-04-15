Una donna, recentemente sottoposta a un trapianto, ha partorito due gemelle presso l'ospedale Policlinico

AGI - Un eccezionale evento a lieto fine nell'Azienda ospedaliero universitaria Policlinico "G. Rodolico - San Marco" di Catania. Una donna di 31 anni, in precedenza sottoposta a un delicatissimo trapianto, ha dato alla luce due gemelle nell'Unità di Ostetricia e Ginecologia e Pronto soccorso, diretta da Antonino Rapisarda, nonostante una storia clinica particolarmente complicata. La mamma, nove anni fa, aveva subito un trapianto di rene a causa di una grave insufficienza renale determinata dal rene policistico, una patologia che nel tempo aveva compromesso, in maniera irreversibile, la funzionalità dei suoi reni. Prima del trapianto, la paziente era già riuscita a diventare madre e anche allora, in condizioni cliniche difficili, aveva affrontato un parto cesareo.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Una mamma trapiantata dà alla luce due gemelle a Catania

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