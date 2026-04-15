Una creazione nata nel buio di 12 mq | il lavoro della stilista ciociara Mariangela De Riso nel videoclip di Dolcenera
Una creazione nasce in uno spazio di appena 12 metri quadrati, dove una stilista ciociara ha lavorato nel silenzio e nell’ombra. Il suo abito, frutto di questa esperienza, è stato poi protagonista nel videoclip di un’artista italiana. La realizzazione si è svolta in un ambiente ristretto, lontano dai riflettori pubblici, prima di essere presentata al pubblico attraverso la musica.
Un abito nato nel silenzio e nel buio di un piccolo spazio di soli 12 metri quadrati approda oggi sotto i riflettori della scena musicale nazionale. È la creazione “Derealized Haute Couture” firmata dalla giovane stilista ciociara Mariangela De Riso, protagonista nel videoclip del brano “My Love”.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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