Una creazione nata nel buio di 12 mq | il lavoro della stilista ciociara Mariangela De Riso nel videoclip di Dolcenera

Una creazione nasce in uno spazio di appena 12 metri quadrati, dove una stilista ciociara ha lavorato nel silenzio e nell’ombra. Il suo abito, frutto di questa esperienza, è stato poi protagonista nel videoclip di un’artista italiana. La realizzazione si è svolta in un ambiente ristretto, lontano dai riflettori pubblici, prima di essere presentata al pubblico attraverso la musica.