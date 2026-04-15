Una cena di beneficienza a sostegno del progetto Insieme per la cardiologia pediatrica di Bergamo

Una cena di beneficienza si è tenuta a Bergamo per raccogliere fondi a favore del progetto “Insieme per la cardiologia pediatrica”. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e volontari, con l’obiettivo di sostenere le attività di diagnosi e cura dei bambini affetti da problematiche cardiache. Durante la serata sono stati raccolti contributi che saranno destinati all’acquisto di apparecchiature mediche e al supporto delle strutture dedicate a questa specialità.

Bergamo. Prendersi cura di un piccolo cuore significa proteggere il futuro di un bambino. Un impegno che riguarda chi opera in prima linea all’ Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ma trova anche convinto e fondamentale sostegno dall’esterno grazie al progetto di raccolta fondi “Insieme per la Cardiologia Pediatrica di Bergamo” avviato da Pernice Comunicazione con la Dott.ssa Francesca Raimondi, Direttore della Cardiologia 2 – Cardiopatie congenite del bambino e dell’adulto dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, e Marten de Roon, capitano dell’Atalanta B.c., in veste di testimonial d’eccezione. La prima Charity Dinner promossa a questo scopo dal main sponsor Pernice Comunicazione, ospitata da Time 4.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Massa, Ospedale del Cuore centro di eccellenza per la cardiologia interventistica pediatrica Cardiochirurgia e cardiologia pediatrica, al via la selezione del nuovo primario: "Ruolo delicato da sostituire""Proprio per questo motivo siamo intervenuti con tempestività ma con i dovuti approfondimenti prima dell’uscita della selezione, vista l’estrema... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Charity, sport e solidarietà: successo per la cena benefica di Mattia Casse a Bergamo; Grande successo di partecipazione per la charity dinner Seicento Battiti per la Tin organizzata da Mattia Casse; Dalle tragedie familiari ai sogni fino a quel maledetto pomeriggio, chi era il mio amico Piermario Morosini; Cena solidale per il progetto La Colonica. Una cena di beneficienza a sostegno del progetto Insieme per la cardiologia pediatrica di BergamoLunedì 13 aprile la prima 'charity dinner' alla 2Skate Arena che ha raccolto 17 mila euro destinati al reparto di cardiologia. Un primo contributo per un servizio che è il punto di riferimento per bam ... bergamonews.it Cena con i pescatori di Cesenatico per i bambini del BufaliniCena di Beneficenza che si terrà il prossimo 18 aprile 2026 a sostegno dell’innovativo progetto di Pet Therapy ... livingcesenatico.it Il Napoli non si spiega, si canta! Insieme a Google Gemini lanciamo la sfida più canora della stagione. Usa Lyria 3 per comporre il tuo coro azzurro: quelli più belli faranno vibrare lo stadio Maradona per il match di sabato contro la Lazio. 1. Crea il tuo coro s - facebook.com facebook Il Napoli non si spiega, si canta! Insieme a Google Gemini lanciamo la sfida più canora della stagione. Usa Lyria 3 per comporre il tuo coro azzurro: quelli più belli faranno vibrare lo stadio Maradona per il match di sabato contro la Lazio. 1. Crea il tuo coro s x.com