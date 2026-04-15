Il candidato del centro sinistra Walter Cavalieri Foschini lancia il "Patto per le Frazioni", trasporti gratuiti e riuso degli spazi pubblici, per ridurre le distanze fisiche e amministrative, poichè "Vaccolino e Volania non sono periferia, ma porte d’accesso al nostro territorio. Sono fermamente convinto che occorra ripartire dai confini – dice – per ricucire il cuore del territorio". Con un focus specifico su Vaccolino e Volania, Foschini ha delineato una strategia che punta a trasformare i luoghi storicamente percepiti come "distanti" in centri attivi della vita comunale. La proposta è quella di creare una Commissione dedicata alle Frazioni o meglio l’istituzione di una commissione consiliare specifica per le frazioni, presieduta direttamente dal sindaco.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Un patto per le frazioni. Sono le porte d’accesso del nostro territorio"

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