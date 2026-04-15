Un attentato anarchico si è verificato di recente, con motivazioni legate ai nomi di Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano. La loro morte ha portato a un aumento dell’attivismo anarchico nel paese, in un momento in cui si discute del possibile prolungamento del carcere duro per un leader anarchico detenuto. La notizia ha suscitato reazioni tra le autorità e i gruppi coinvolti, alimentando il dibattito pubblico sulla situazione.

La morte di Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano ha riacceso lo spirito anarchico in Italia, già particolarmente attivo in vista del possibile prolungamento del carcere duro per il loro leader Alfredo Cospito. Nasce, infatti, proprio per Sara e “Sandrone” un gruppo di insurrezionalisti, che di recente ha già rivendicato l'attentato avvenuto in Grecia il 25 marzo contro l’abitazione del preside del Politecnico. La prossima tappa, fortemente attenzionata dagli addetti ai lavori, è la manifestazione che si svolgerà nella Capitale il 18 aprile per protestare contro il 41 bis e la possibilità che l’autore della gambizzazione del manager Adinolfi possa restare ancora in quel regime detentivo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Un nuovo attentato anarchico in nome di Ardizzone e Mercogliano

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