Un percorso di sei tappe tra le principali città dell'Umbria mette in luce le tradizioni della pasticceria locale, che si combinano con le innovazioni del settore moderno. Le visite si concentrano su realtà selezionate, da Perugia a Terni, dove si possono scoprire le specialità di un territorio con radici antiche e un approccio contemporaneo alla cucina dolciaria. L'itinerario offre un quadro completo delle proposte più rappresentative della regione.

Un itinerario gastronomico tra le eccellenze della pasticceria umbra rivela come la tradizione millenaria della regione stia trovando un equilibrio perfetto con le nuove tendenze della pasticceria moderna, attraverso sei realtà selezionate che spaziano da Perugia a Terni. Questa mappatura del gusto non è solo una lista di locali, ma un viaggio tra eredità etrusche, influenze monastiche e sapienti interpretazioni contemporanee che celebrano ingredienti primari come il miele, la frutta secca, le spezie e l’olio d’oliva. L’evoluzione dei sapori tra storia antica e innovazione tecnica. Il dolce dell’Umbria non può essere compreso senza considerare le radici profonde che lo sostengono.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Umbria dolce: 6 tappe tra antiche tradizioni e nuove tendenze

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