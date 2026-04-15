Ucraina Zelensky oggi a Roma Dall’Italia sostegno a Kiev
Oggi il presidente ucraino è arrivato a Roma, dove ha incontrato sia la Premier che il Presidente della Repubblica. Durante le visite, sono stati confermati i rapporti di collaborazione tra l’Italia e l’Ucraina. Nessuna dichiarazione ufficiale ha annunciato nuove iniziative o accordi specifici, ma le conversazioni hanno riguardato il sostegno politico e diplomatico dell’Italia a Kiev. La visita si inserisce nel quadro delle relazioni tra i due paesi.
Visita in Italia del Presidente ucraino Zelensky. Negli incontri con la Premier e con il Presidente della Repubblica, confermato il sostegno del nostro Paese a Kiev. Servizio di Raffaella Frullone TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it
Ucraina, Zelensky oggi a Roma. Dall’Italia sostegno a Kiev
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