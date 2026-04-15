Ucraina Zelensky oggi a Roma Dall’Italia sostegno a Kiev

Oggi il presidente ucraino è arrivato a Roma, dove ha incontrato sia la Premier che il Presidente della Repubblica. Durante le visite, sono stati confermati i rapporti di collaborazione tra l’Italia e l’Ucraina. Nessuna dichiarazione ufficiale ha annunciato nuove iniziative o accordi specifici, ma le conversazioni hanno riguardato il sostegno politico e diplomatico dell’Italia a Kiev. La visita si inserisce nel quadro delle relazioni tra i due paesi.