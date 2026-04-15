Una donna è accusata di aver ucciso il marito, con l’avvocato che sostiene che anni di violenze subite dalla donna giustificano una richiesta di grazia. La donna aveva vissuto in condizioni di violenza costante e prolungata, che sono state portate all’attenzione durante il processo. La vicenda si svolge nel contesto di un procedimento giudiziario in cui si discute la legittimità delle azioni della donna e le eventuali attenuanti.

Raffaella Ragnoli ha vissuto nel buio per troppo tempo, in una condizione di violenza continua che molti di noi non possono nemmeno immaginare. Raffaella non ha scelto di diventare il simbolo di una tragedia, ma lo è diventata perché ha vissuto per anni nell’incubo di un abuso domestico. È stata portata al limite e la sua azione, sebbene irreparabile, è stata l’estremo disperato tentativo di sfuggire a un cerchio di violenza che sembrava inespugnabile. Inizia così una petizione promossa sulla piattaforma online Change.org per chiedere la grazia nei confronti della 59enne casalinga di Nuvolento che il 28 gennaio 2023 uccise a coltellate il marito Renato Fagoni, 60 anni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Uccise il marito: "Anni di violenze merita la grazia"

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