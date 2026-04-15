Tutti X uno | a Lucera la festanziani provinciale Uisp 2026

Domenica 19 aprile, la città di Lucera ospiterà la FestAnziani Provinciale UISP 2026, evento che coinvolge diverse comunità locali e si concentra sulla promozione dello sport e dell’attività fisica tra gli anziani. L’iniziativa, ormai consolidata nel territorio, si svolgerà in diverse location della città e prevede varie attività rivolte alla partecipazione degli over 60. La manifestazione ha l’obiettivo di favorire l’incontro tra le persone e promuovere uno stile di vita attivo.

L’iniziativa si inserisce nel solco delle attività dedicate alla promozione dei sani stili di vita e dell’invecchiamento attivo, valorizzando il ruolo centrale delle persone anziane all’interno della comunità. Il programma prenderà il via alle ore 10.00 con la visita al suggestivo Castello di Lucera, simbolo del territorio e luogo di grande valore storico e culturale, e altre attività con finalità sociali. Seguirà, alle ore 12.30, il pranzo sociale, momento conviviale per eccellenza, e nel pomeriggio le attività in Piazza Matteotti, cuore pulsante della città, con esibizioni, animazione e attività motorie. La Festa Anziani rappresenta un’occasione preziosa per ribadire il valore dello sport per tutti, senza limiti di età, e per rafforzare il senso di appartenenza a una comunità attiva e inclusiva.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Tutti X uno: a Lucera la festanziani provinciale Uisp 2026 Calcio a 5 Uisp . Nel torneo provinciale. Furia Chalaca in testaNel campionato provinciale Uisp di calcio a 5 la 16ª giornata cambia gli equilibri: goleada della capolista, cade F. Calcio a 5 provinciale Uisp. Furia Chalaca è campione con un turno d’anticipo. Il Perù ai playoffConsegna il primo verdetto la penultima giornata della regular season del campionato provinciale di calcio a 5 Uisp: Furia Chalaca è campione con un...