Il sottosegretario regionale al Turismo ha dichiarato che l’Abruzzo sta registrando una crescita a doppia cifra anche in assenza delle locazioni turistiche. La sua affermazione arriva come risposta alle critiche rivolte ai dati sull’affluenza per il biennio 20242025. La situazione viene descritta come positiva anche senza considerare le locazioni temporanee, secondo quanto riferito dal rappresentante regionale.

“Anche senza le locazioni turistiche l’Abruzzo cresce a doppia cifra”. Lo afferma il sottosegretario regionale al Turismo, Daniele D’Amario, replicando alle critiche mosse sui dati dell’affluenza 20242025.“Disaggregando il dato complessivo – spiega – emerge che nel 2025 rispetto al 2024 gli.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Turismo in Abruzzo, D’Amario: nel 2025 superate le 8,8 milioni di presenze

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Turismo in Abruzzo, D’Amario: Crescita a doppia cifra anche senza le locazioni turistiche; Turismo tutto l’anno sul mare d’Abruzzo: la scommessa di un hotel di Silvi Marina contro il letargo invernale; TURISMO: D’AMARIO, SCONCERTANTE ANALISI DI COSTANZO, CRESCITA IN DOPPIA CIFRA SENZA CIN; Paesi che si svuotano, tavole che resistono: 18 metri quadri e un ristorante nell'Abruzzo che non cede.

Turismo in Abruzzo, D’Amario: Crescita a doppia cifra anche senza le locazioniAnche senza le locazioni turistiche l’Abruzzo cresce a doppia cifra. Lo afferma il sottosegretario regionale al Turismo, Daniele D’Amario, replicando alle critiche mosse sui dati dell’affluenza 2024 ... chietitoday.it

Turismo, in Abruzzo +16% di presenze tra gennaio e agostoLe presenze turistiche, in Abruzzo, nel periodo gennaio-agosto 2025 sono aumentate del 16,6% rispetto allo stesso periodo del 2024; il dato è trainato soprattutto dal turismo estero, in crescita di ... ilmessaggero.it

SALERNO, TASSA DI SOGGIORNO NELLA BUFERA: NESSUNA INTESA E SI PARLA DI RICORSO AL TAR - Il turismo dovrebbe unire strategia, visione e confronto. Quando invece il dialogo si spezza, la questione economica diventa subito anche istituzio - facebook.com facebook

La Torre della Moletta si trova all’interno del complesso archeologico del Circo Massimo ed è così chiamata perché sorgeva vicino a un mulino. turismoroma.it/it/luoghi/la-t… #VisitRome @Sovrintendenza x.com