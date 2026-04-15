È stato presentato un nuovo test molecolare chiamato Totally Optimized Pcr (Top) TB assay, progettato per individuare con maggiore sensibilità i casi di tubercolosi. Questo strumento permette di rilevare anche le infezioni più difficili da diagnosticare, offrendo un metodo più rapido ed efficace rispetto alle tecniche tradizionali. La sua introduzione potrebbe rappresentare un passo avanti nella lotta contro la malattia, grazie alla possibilità di identificare i casi nascosti più facilmente.

AGI - Si chiama Totally Optimized Pcr (Top) TB assay, è un test molecolare ultrasensibile che permette di rivelare la presenza di tubercolosi e contribuire ad accelerare i progressi verso gli obiettivi di eliminazione della malattia. Lo sviluppo del test. A svilupparlo gli scienziati della Boston University, che hanno pubblicato un articolo sulla rivista 'Nature Communications' per rendere noti i risultati del proprio lavoro. Il team, guidato da Guillermo Madico e Edward C. Jones-Lopez, ha condotto tre studi separati nell'arco di sei anni, analizzando 297 campioni respiratori prelevati da pazienti ricoverati presso il Boston Medical Center e il St.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Tubercolosi, arriva un test che trova i casi nascosti

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