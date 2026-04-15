TS – L’Atalanta-Juve che non avete visto | Potevi darne 7 sveglia a Miretti e siparietto Comolli-Elkann

Nella partita tra Atalanta e Juventus, non sono mancati momenti controversi e discussioni in campo. Un episodio che ha attirato l’attenzione riguarda un intervento difensivo con un braccio, che ha suscitato polemiche tra gli addetti ai lavori. Durante la gara, si sono anche verificati scambi di battute tra alcuni dirigenti, tra cui un siparietto tra un rappresentante del club e un altro dirigente. In questa occasione, le valutazioni arbitrali e le decisioni sul campo sono state al centro delle discussioni.

2026-04-15 16:57:00 Torino, l’ultimo titolo di TS: L’episodio del braccio di Gatti. Poi a far scattare in piedi tutto lo stadio è l’episodio con Gatti protagonista: De Ketelaere calcia, tiro deviato e il pallone arriva a Raspadori che la mette in mezzo trovando l’opposizione del difensore bianconero. Dal campo tutti richiamano l’arbitro per un possibile calcio di rigore ma Gatti non è dello stesso avviso e grida quattro volte “attaccata”. Prima di dare spiegazioni a Scalvini. Sulle due panchine, invece, Palladino va direttamente da Spalletti a chiarirsi aspettando il check positivo che invece non arriva. La reazione del tecnico della Dea è quella di allargare le braccia.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - TS – L’Atalanta-Juve che non avete visto: “Potevi darne 7”, sveglia a Miretti e siparietto Comolli-Elkann Notizie correlate Calciomercato Juve: il colpo che Elkann sogna, Comolli spinge per Torino! Le ultimissimeCalciomercato Juve: il colpo che Elkann sogna, Comolli spinge per Torino! Le ultimissime Comolli dopo il rinnovo di Yildiz: «È un campione vero, una... Leggi anche: Juve Pisa: quello che non avete visto – VIDEO di Andrea Bargione Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Atalanta-Juve, per la Champions e non solo: Spalletti a caccia del primo successo contro Palladino; Juventus, i convocati di Spalletti contro l'Atalanta: c'è Conceicao, out Cabal; Scamacca torna titolare? Spalletti senza Mckennie: le probabili formazioni di Atalanta-Juventus; Tabellino partita Atalanta vs Juventus. Atalanta-Juventus 0-1, gol e highlights: la decide una rete dell’ex BogaUn gol dell’ex decide la sfida della New Balance Arena in favore della Juve che batte 1-0 l’Atalanta e prosegue la sua rincorsa a un piazzamento Champions. Meglio la squadra di Palladino nel primo tem ... sport.sky.it L'Atalanta-Juve che non avete visto: Potevi darne 7, sveglia a Miretti e siparietto Comolli-ElkannI retroscena di Bordocam sul match vinto dai bianconeri contro la formazione di Palladino: retroscena, tensioni e tutto quello che era rimasto nascosto ... tuttosport.com L'Atalanta-Juve che non avete visto: "Potevi darne 7", sveglia a Miretti e siparietto Comolli-Elkann facebook Juve: vittoria sporca e cattiva, ma pesantissima Il commento del direttore Guido Vaciago su Atalanta-Juventus #Atalanta #Juventus #Tuttosport x.com