Trump spera in un grande accordo con l’Iran

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di sperare in un “grande accordo” con l’Iran e ha indicato che i colloqui tra i due paesi potrebbero riprendere entro i prossimi due giorni. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle tematiche trattate o sui passi successivi previsti. La possibilità di un ritorno al dialogo arriva in un momento di tensioni tra le due nazioni.

Il presidente americano Donald . Trump ha suggerito che i colloqui tra Iran e USA potrebbero riprendere entro i prossimi due giorni. Mentre proseguono le tensioni tra Washington e Teheran, il vicepresidente americano JD Vance ha affermato che la sfiducia tra USA e Iran non può essere risolta dall’oggi al domani. Vance, che ha guidato la delegazione statunitense nel primo round di colloqui in Pakistan, ha tuttavia affermato di sentirsi “molto soddisfatto della situazione attuale“. Secondo Vance, i negoziatori iraniani volevano raggiungere un accordo. Il vicepresidente ha anche affermato che Trump non vuole concludere “un piccolo affare”, bensì un “grande accordo”.🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Trump spera in un “grande accordo” con l’Iran Perché Trump sta minacciando di nuovo l’Iran Iran: pronti ad un accordo con TrumpL'Iran si dichiara pronto a negoziare direttamente con l'amministrazione statunitense, anche in vista di un possibile ritorno di Donald Trump alla... Leggi anche: Trump: "Accordo con Iran o cose brutte"