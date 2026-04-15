Donald Trump ha rivolto nuove accuse contro Papa Leone XIV, in un episodio che si inserisce in una lunga serie di divergenze tra il ex presidente e il pontefice. Le sue dichiarazioni sono arrivate in un momento di tensione tra le parti, senza che siano stati forniti dettagli specifici sui fatti contestati. La vicenda si aggiunge a un quadro di controversie pubbliche tra le due figure, senza che siano stati annunciati sviluppi legali o diplomatici immediati.

Nuovo capitolo nella guerra diplomatica tra Donald Trump e Papa Leone XIV. Dopo aver definito il pontefice "debole e pessimo" contro criminali e in politica estera, e aver sottolineato come "non sa minimamente cosa stia succedendo in Iran", il presidente americano ribadisce le critiche al Santo Padre sul social Truth. " Qualcuno dica a Papa Leone che l'Iran ha ucciso almeno 42mila manifestanti innocenti e completamente disarmati negli ultimi due mesi, e che per l'Iran possedere una bomba atomica è assolutamente inaccettabile", ha scritto, aggiungendo che "L'AMERICA E' TORNATA!!!". I commenti di Trump, che hanno scatenato le reazioni.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Trump, nuova offensiva contro Papa Leone: "Qualcuno glielo dica"

L'appello A TRUMP e ai leader della Terra di PAPA LEONE : Tornino al dialogo

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Donald Trump torna ad attaccare Papa Leone, "qualcuno gli dica che ha ucciso 42 mila innocenti in Iran"Il presidente americano Donald Trump ha affermato che la guerra in Iran “è quasi finita”, intanto è tornato ad attaccare Papa Leone XIV sul suo...

Temi più discussi: Papa Leone XIV risponde a un attacco verbale di Donald Trump; Trump minaccia l'ecatombe, poi ferma l'attacco per 2 settimane: Trattiamo, ma Hormuz va riaperto; Trump all’attacco del Papa: Debole, eletto grazie a me. Leone ribatte: non lo temo; Trump adesso attacca papa Leone: Dovrebbe darsi una regolata. La replica: Non ho paura, continuo a parlare a voce alta.

Trump attacca di nuovo Papa Leone: Qualcuno gli dica che l’Iran ha ucciso 42mila innocentiVerona, 15 apr. (Adnkronos) - La filiera del turismo enogastronomico rappresenta una leva strategica di sviluppo importante per la nostra regione. Così l’assessore al Turismo della Regione Campania, ... ilfattoquotidiano.it

Trump e Vance, nuovo attacco contro il Papa. Ma Leone rilancia il messaggio: «Dio non sta con i prepotenti»Ieri ad Annaba - l'antica Ippona, in Algeria - Leone XIV aveva gli occhi velati. Per lui era un momento carico di significato: per la prima volta un Pontefice agostiniano si trovava a ... ilmattino.it

Trump attacca ancora Papa Leone XIV. le parole: https://fanpa.ge/EEzxT - facebook.com facebook

Lo scontro tra Trump-Papa Leone e la reazione di Meloni, il commento di Luca e Paolo: "L'ha dettooo!". #dimartedi x.com