Recentemente, la Casa Bianca si è trovata al centro di una serie di eventi inaspettati che hanno coinvolto questioni diplomatiche tra Stati Uniti e Iran. Nel frattempo, un post pubblicato sui social ha suscitato una reazione forte e immediata da parte di un ordine religioso storico, che ha definito il contenuto un atto “sacrilego”. Questa situazione ha attirato l’attenzione pubblica e mediática su come i temi legati all’intelligenza artificiale possano influenzare anche gli scenari più delicati.

La Casa Bianca è diventata il palcoscenico di una sequenza di eventi surreali che hanno travolto la politica internazionale, tra questioni diplomatiche sul conflitto tra Stati Uniti e Iran e un post social che ha scatenato una reazione senza precedenti da parte di ordini religiosi storici. Il Presidente Donald Trump si trova al centro di una tempesta mediatica nata da un’immagine generata dall’intelligenza artificiale che lo ritrae nei panni di Gesù, un contenuto che è stato rimosso dai suoi canali ufficiali ma che continua a circolare inarrestabile sul web. Il clima alla Casa Bianca è apparso decisamente bizzarro durante l’incontro con i giornalisti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump e l’IA: post “sacrilego” scatena l’ira dei Templari

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