Trump ancora shock sul Papa | Non capisce la guerra ecco cosa gli dovete dire

L'ex presidente degli Stati Uniti ha nuovamente criticato il Papa, sostenendo che non comprende la guerra e invitando a comunicare determinate cose a lui. La polemica tra le due figure pubbliche si è riaccesa in un momento di crescente tensione internazionale. Le dichiarazioni sono state rilasciate in un contesto di confronti pubblici e sono state immediatamente riprese dai media. La questione ha coinvolto anche altri rappresentanti politici e diplomatici.

Donald Trump torna ad attaccare frontalmente il Papa, riaccendendo uno scontro che nelle ultime settimane è diventato uno dei fronti più delicati della crisi internazionale. Nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il presidente americano risponde duramente all’appello per la pace arrivato dal Pontefice, mettendo in discussione non solo la posizione della Santa Sede, ma anche la legittimità stessa del suo intervento sul conflitto. Alla domanda sul messaggio del Papa, Trump replica senza mezzi termini che il Pontefice “non capisce” la situazione e non dovrebbe intervenire su temi come la guerra. Secondo il presidente americano, la...🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Trump, ancora shock sul Papa: “Non capisce la guerra, ecco cosa gli dovete dire” DONALD TRUMP RECIBIÓ A LIONEL MESSI EN LA CASA BLANCA Leggi anche: Trump ancora shock: “Vi dico una cosa sul fratello del Papa…” Temi più discussi: Ultimatum Trump-Iran: scenari per Brent e mercati dopo la scadenza di stanotte; Iran, 5 scenari in attesa della deadline di Trump: 'Taco trade' o distruzione? L'analisi; Il mondo di ieri non tornerà - Appunti; Guerra Usa – Iran: il conto vero lo paga l’Europa (e soprattutto l’Italia). Trump attacca di nuovo Papa Leone: Qualcuno gli dica che l’Iran ha ucciso 42mila innocentiVerona, 15 apr. (Adnkronos) - La filiera del turismo enogastronomico rappresenta una leva strategica di sviluppo importante per la nostra regione. Così l’assessore al Turismo della Regione Campania, ... ilfattoquotidiano.it Non solo il violento attacco a Papa Leone XIV: Trump si raffigura come Gesù in un’immagine sui socialTrump come Gesù: è l’immagine shock, realizzata con l’Intelligenza Artificiale, postata dal presidente statunitense sul social Truth. Nella foto, il tycoon è raffigurato con una tunica mentre impone l ... tpi.it Pare che Trump si stia preparando al più grande TACO della storia dei TACO: una fine delle ostilità anche senza un accordo. Finirebbe con Washington con la coda tra le gambe, ma almeno il mondo tirerebbe un sospiro di sollievo. Certo non lo farebbero i x.com Iran, Trump: “Qualcuno dica al Papa che Teheran ha ucciso 42mila innocenti” Leggi gli aggiornamenti sulla guerra in Iran : https://www.lapresse.it/esteri/2026/04/15/guerra-in-iran-le-notizie-in-diretta-7/ - facebook.com facebook