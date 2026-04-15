L’ex presidente degli Stati Uniti ha commentato la situazione in Iran, affermando che la guerra è

Washington, 15 aprile – La guerra in Iran è "quasi finita". Dopo aver annunciato colloqui in Pakistan nel giro di due giorni, Donald Trump ostenta ottimismo in un’intervista a Fox News. “Penso che assisterete a due giorni straordinari – aggiunge poi parlando con l’Abc –. Il mondo senza di me sarebbe a pezzi”. E su Truth continua ad attaccare Papa Leone: “Qualcuno dica a Papa Leone che l'Iran ha ucciso 42mila manifestanti innocenti”. Intanto un sondaggio Ipsos accende i riflettori sulla sfiducia degli americani: meno di 3 su 10 credono che ne sia valsa la pena entrare in guerra. La tregua pare reggere nonostante il fallimento del primo ciclo di incontri a Islamabad e il premier pakistano è impegnato in un tour diplomatico serrato nei Paesi arabi (dopo l’Arabia Saudita, sarà in Qatar e Turchia).🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Trump ancora contro il Papa: “Qualcuno gli dica che l’Iran ha ucciso 42mila manifestanti. La guerra? Quasi finita”

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