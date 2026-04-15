Tresol di Pianodardine assunti 12 lavoratori precari
Le Segreterie Provinciali di Fismic e Uglm, insieme alle RSU della Tresol di Pianodardine, hanno comunicato che dodici lavoratori precari saranno assunti a tempo indeterminato. Questa decisione riguarda il personale che, al termine del periodo di cassa integrazione, passerà da contratti temporanei a contratti a lungo termine presso l’azienda. L’annuncio riguarda specificamente il sito di Pianodardine e i lavoratori coinvolti.
Le Segreterie Provinciali di Fismic e Uglm unitamente alle RSU della Tresol di Pianodardine, annunciano l'assunzione dei dodici lavoratori precari che al termine della cassa integrazione, saranno assunti direttamente a tempo indeterminato. E’ certamente una buona notizia dichiarano Zaolino, Mosca.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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