Tresol di Pianodardine assunti 12 lavoratori precari

Le Segreterie Provinciali di Fismic e Uglm, insieme alle RSU della Tresol di Pianodardine, hanno comunicato che dodici lavoratori precari saranno assunti a tempo indeterminato. Questa decisione riguarda il personale che, al termine del periodo di cassa integrazione, passerà da contratti temporanei a contratti a lungo termine presso l’azienda. L’annuncio riguarda specificamente il sito di Pianodardine e i lavoratori coinvolti.