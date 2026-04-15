Trentasei persone scrivono alla Regione | Che i lavori alla Cittadella siano completati prima di Ancona Capitale della Cultura

Trentasei cittadini, tra professionisti e appassionati, hanno inviato una lettera alla Regione Marche, indirizzata al presidente, all’assessore e al sindaco di Ancona. Nella missiva si chiedono che i lavori alla Cittadella siano completati prima dell’inizio dell’evento dedicato a rendere la città capitale della cultura. La richiesta riguarda il rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi previsti per la riqualificazione del sito.

ANCONA – Trentasei persone della società civile, tra architetti, ingegneri, tecnici, storici dell’architettura, della storia locale e semplici appassionati, hanno scritto una lettera al presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, all’assessore regionale competente e al sindaco di Ancona.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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