Tredici indagati per la frana di Niscemi ci sono anche Schifani e i tre precedenti presidenti della Regione

Sono state formalmente iscritte nel registro degli indagati tredici persone, tra cui due ex presidenti della regione e un senatore, in relazione alla frana avvenuta a Niscemi il 25 gennaio scorso. La frana ha coinvolto diverse abitazioni, portando all’evacuazione di numerose persone. Le indagini puntano a chiarire eventuali responsabilità riguardo alle cause e alle procedure di prevenzione legate a questo evento.

Ci sono i primi indagati per la frana di Niscemi, quella che il 25 gennaio scorso trascinò a valle decine di case e che determinò l'evacuazione di 1.500 residenti nel quartiere Santa Croci e contrada Pirillo. Per le ipotesi di reato di disastro colposo e danneggiamento sono stati iscritti in 13.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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FRANA NISCEMI, PROCURATORE VELLA: "SONO TREDICI GLI INDAGATI" - facebook.com facebook