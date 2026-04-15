tram milano seregno incontro a milano per cormano il tracciato non deve essere modificato

Si è tenuto a Milano un incontro sul progetto del tram tra Milano e Seregno, con particolare attenzione alle richieste di Cormano. Durante la riunione, i rappresentanti del comune hanno ribadito che il tracciato non deve essere modificato. Un altro incontro si è concentrato sui costi aggiuntivi del progetto, con Cormano che ha confermato la sua posizione di non voler cambiare il percorso previsto.

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Metrotranvia Milano-Seregno, mancano 120 milioni: opera a rischio stop

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Ormai un classico. Le diverse esigenze e punti di vista tra Regione Lombardia e i comuni della città metropolitana. Sta capitando anche per la metrotranvia Milano-Seregno. Sempre più evidente l'urgenza di creare una nuova regione di Milano e hinterland. Or - facebook.com facebook