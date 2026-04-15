tram milano seregno incontro a milano per cormano il tracciato non deve essere modificato

A Milano si sono tenuti due incontri riguardanti il tram tra Milano e Seregno. Nel primo, si è discusso del tracciato, con Cormano che ha chiesto di mantenerlo invariato. Nel secondo, si è affrontato il tema dei costi aggiuntivi, con un nuovo incontro e l’invito da parte di Cormano a non apportare modifiche al percorso previsto. Entrambi gli incontri hanno coinvolto le amministrazioni dei vari comuni interessati.

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Metrotranvia Milano-Seregno, mancano 120 milioni: opera a rischio stop

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Fronte comune dei sindaci della futura metrotranvia Milano-Seregno. Città Metropolitana e PD puntano a un "patto istituzionale", la Lega attacca: "Cattiva gestione, si trovino le risorse altrove". - facebook.com facebook